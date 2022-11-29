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50 минут назад

Медведев считает, что цивилизованному миру не нужна НАТО

Елена Прошина

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своём Telegram-канале, что организация НАТО «цивилизованному миру не нужна».

Медведев призвал НАТО самораспуститься
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он также считает, что организация должна «покаяться перед человечеством и быть распущена».

«Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus (Великий Понтифик – прим. ред.) не сможет отпустить им грехи», – написал он.

Кроме того, бывший президент обвинил НАТО в «поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам», а также лоббировании интересов «кучки англосаксонских стран и их прихвостней».

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«Наглые натовские выскочки всегда легко забывают о совершённых их организацией государственных переворотах в суверенных странах по всему миру, смещённых законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан – стариков, женщин, детей. О поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам», – считает Медведев.

Ранее Медведев заявил, что возможностей армии России «всем хватит».

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,ЕС,
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