Медведев призвал НАТО самораспуститься

«Наглые натовские выскочки всегда легко забывают о совершённых их организацией государственных переворотах в суверенных странах по всему миру, смещённых законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан – стариков, женщин, детей. О поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам», – считает Медведев.