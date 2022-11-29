Медведев призвал НАТО самораспуститься

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в своём Telegram-канале, что организация НАТО «цивилизованному миру не нужна».
Он также считает, что организация должна «покаяться перед человечеством и быть распущена».
«Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование. Но даже Pontifex Maximus (Великий Понтифик – прим. ред.) не сможет отпустить им грехи», – написал он.
Кроме того, бывший президент обвинил НАТО в «поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам», а также лоббировании интересов «кучки англосаксонских стран и их прихвостней».
«Наглые натовские выскочки всегда легко забывают о совершённых их организацией государственных переворотах в суверенных странах по всему миру, смещённых законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан – стариков, женщин, детей. О поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам», – считает Медведев.
Ранее Медведев заявил, что возможностей армии России «всем хватит».