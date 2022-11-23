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9 часов назад

Медведев заявил, что возможностей армии России «всем хватит»

Газета.Ruиещё 6

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заверил в неистощимых возможностях российской армии. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Медведев: возможностей армии России «всем хватит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующий пост он разместил после посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион», где активно обсуждалось наращивание объемов поставки Вооруженным силам России высокоточного оружия.

«Враги продолжают внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей... Всем хватит!» — добавил он.

Ранее военный историк Юрий Кнуто сообщал, что США не смогут догнать Россию в гонке гиперзвуковых вооружений. Он напомнил, что заявленная Пентагоном дальность стрельбы гиперзвуковых ракет составит порядка трех тысяч километров. Однако, по его словам, у Москвы уже есть что противопоставить этим боеприпасам. В качестве примера он привел современную систему противовоздушной обороны С-500 «Прометей».

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,Пентагон,
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