Путин анонсировал встречу с Кадыровым

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«С Рамзаном Ахматовичем мы сейчас увидимся. У меня с ним рабочая встреча», – заявил Путин во время встречи с матерями участников спецоперации.

Президент также пообещал передать Кадырову добрые слова от одной из присутствующих матерей.

Встреча Владимира Путина с матерями российских военных и участников СВО приурочена ко Дню матери. На этом мероприятии присутствовали женщины, чьи сыновья сейчас служат в российской армии либо находятся в зоне проведения СВО.