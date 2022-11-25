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1 час назад

Путин анонсировал встречу с Кадыровым

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня встретится с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин анонсировал встречу с Кадыровым
Фото: ТАССТАСС

«С Рамзаном Ахматовичем мы сейчас увидимся. У меня с ним рабочая встреча», – заявил Путин во время встречи с матерями участников спецоперации.

Президент также пообещал передать Кадырову добрые слова от одной из присутствующих матерей.

Встреча Владимира Путина с матерями российских военных и участников СВО приурочена ко Дню матери. На этом мероприятии присутствовали женщины, чьи сыновья сейчас служат в российской армии либо находятся в зоне проведения СВО.

Ранее во время разговора с матерями военнослужащих Путин подтвердил окончание частичной мобилизации в России. «Не надо, не надо, нам хватит», – сказал президент.

Политика,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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