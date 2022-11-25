Путин подтвердил окончание частичной мобилизации

На встрече с матерями участников специальной военной операции президент России Владимир Путин вновь заявил, что частичная мобилизация в России завершена. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

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Во время встречи одна из матерей спросила президента, уйдёт ли и второй её сын на фронт после достижения им 18-летнего возраста.

«Не надо, не надо, нам хватит», – ответил президент.

Встреча президента с матерями участников СВО приурочена ко Дню матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября. На мероприятие были приглашены женщины, сыновья которых служат в армии либо находятся в зоне проведения СВО.