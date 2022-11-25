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1 час назад

Путин встретился с матерями участвующих в СВО военнослужащих

ТАССиещё 2

Президент России Владимир Путин проводит в пятницу встречу с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции. Она приурочена ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

Путин встретился с матерями участвующих в СВО военнослужащих
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На мероприятие приглашены женщины, сыновья которых - мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные - служат в рядах российской армии и либо находятся непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание.

Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, это будет "обстоятельный разговор без повестки дня, свободная беседа". Во встрече участвуют 17 женщин из разных регионов - от Дальнего Востока до Донбасса, в том числе те, сыновья которых были тяжело ранены или погибли.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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