Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал, что посетил с рабочим визитом государственное научно-производственное предприятие «Регион». Он добавил, что во время посещения площадки обсудил наращивание объемов поставок в ВС РФ высокоточного оружия.

Медведев подчеркнул, что противник продолжает «внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы».

Политик отметил, что соперники напрасно рассчитывают на истощение российской экономики.

«Продолжение [спецоперации] следует. Всем хватит [снарядов и ракет]», - уточнил Медведев.

К своему посту зампред Совбеза приложил видео. На кадрах представлены корректируемые авиабомбы и морские торпеды.