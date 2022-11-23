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28 минут назад

«Всем хватит»: Дмитрий Медведев предупредил, что запасов оружия у России достаточно

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал, что посетил с рабочим визитом государственное научно-производственное предприятие «Регион». Он добавил, что во время посещения площадки обсудил наращивание объемов поставок в ВС РФ высокоточного оружия.

Медведев подчеркнул, что противник продолжает «внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы».

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Политик отметил, что соперники напрасно рассчитывают на истощение российской экономики.

«Продолжение [спецоперации] следует. Всем хватит [снарядов и ракет]», - уточнил Медведев.

К своему посту зампред Совбеза приложил видео. На кадрах представлены корректируемые авиабомбы и морские торпеды.

Напомним, что «Регион» был основан в 1969 году. В настоящее время является крупнейшим российским разработчиком морского торпедного и авиационного вооружения.

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