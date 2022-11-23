Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал, что посетил с рабочим визитом государственное научно-производственное предприятие «Регион». Он добавил, что во время посещения площадки обсудил наращивание объемов поставок в ВС РФ высокоточного оружия.
Медведев подчеркнул, что противник продолжает «внимательно «калькулировать» наши пуски и наши запасы».
Политик отметил, что соперники напрасно рассчитывают на истощение российской экономики.
«Продолжение [спецоперации] следует. Всем хватит [снарядов и ракет]», - уточнил Медведев.
К своему посту зампред Совбеза приложил видео. На кадрах представлены корректируемые авиабомбы и морские торпеды.
Напомним, что «Регион» был основан в 1969 году. В настоящее время является крупнейшим российским разработчиком морского торпедного и авиационного вооружения.