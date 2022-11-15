«Это кража»: эксперт о проекте резолюции ООН по репарациям Киеву

«Потому что будет нанесено такое оскорбление и совершен такой акт, после которого разговаривать будет не о чем. Это же кража и передача ваших ресурсов вашему врагу. Очевидно, что это акт враждебности. В любые прежние времена, доядерные времена, это было бы признано основанием для начала всесторонних военных действий. Но мы не можем их начать, потому что планета будет уничтожена. И это очень важный момент. Дело подошло вплотную к такого рода событиям», — сказал Колташов.