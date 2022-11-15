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37 минут назад

«Это кража»: эксперт о проекте резолюции ООН по репарациям Киеву

Елена Прошина
Василий Колташовэксперт

Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции, которая предполагает выплату Россией компенсации ущерба от действий на Украине, назвав соответствующее решение кражей активов Москвы.

Это голосование с позиции России является ничтожным. Но в то же самое время оно демонстрирует, насколько мир все еще находится под влиянием Соединенных Штатов, потому что порядка ста государств голосовали за то, чтобы изъять российские резервы и передать их киевскому режиму. А это создает прецедент возможного изъятия любых резервов западных государств и передачи их кому угодно. То есть эти страны не думают о том, что таким образом их собственные деньги просто могут быть отобраны, потому что думать там некому. Там сохраняется американский контроль, американское влияние над этими странами. И их, по всей видимости, в силу этого ожидают серьезные социально-экономические потрясения и политические изменения. Но это будет решаться не в один момент, это будет происходить по мере того, как Соединенные Штаты будут слабеть от собственных экономических проблем.

Остальные государства продемонстрировали свою неготовность к этой ситуации. Против проекта резолюции проголосовало относительно немного стран, но очень многие воздержались. И воздержавшиеся - это особая группа, которая по-своему выразила свое несогласие с этим решением. То есть это воздержание нужно трактовать как признание вопроса несоответствующим Генассамблее ООН. Мол, почему Генассамблея ООН должна этим заниматься? Вы, американцы, Евросоюз, украли российские резервы, вы пытаетесь их отдать своей марионетке - да какого черта это вообще должно обсуждаться на Генассамблее ООН? Вы хотите в качестве подельников втянуть другие государства? Тогда мы воздерживаемся. Вот как нужно понимать эту позицию воздержавшихся на голосовании. 73 воздержавшиеся страны - это очень большое число. Такое большое количество государств делегитимизируют попытку американцев распорядиться российскими резервами по своему усмотрению и отдать их киевскому режиму.
Василий Колташов
Василий КолташовРуководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества
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По словам специалиста, в случае кражи российских активов и их передачи киевскому режиму, переговоры с поддержавшими решение государствами станут для Москвы практически невозможными.

«Потому что будет нанесено такое оскорбление и совершен такой акт, после которого разговаривать будет не о чем. Это же кража и передача ваших ресурсов вашему врагу. Очевидно, что это акт враждебности. В любые прежние времена, доядерные времена, это было бы признано основанием для начала всесторонних военных действий. Но мы не можем их начать, потому что планета будет уничтожена. И это очень важный момент. Дело подошло вплотную к такого рода событиям», — сказал Колташов.

На Западе уверены в том, что сломают Россию в случае усиления давления на страну, подчеркнул аналитик, отметив, что сам придерживается противоположной точки зрения.

«Они же считают, что Россия - это не Советский Союз, который был великим и могучим, а только его часть. Полагают, что могут справиться со страной. Но на Западе не понимают своего собственного состояния. Запад в 50-х - 60-х годах находился в относительно хорошем экономическом состоянии, а если говорить о США - в очень хорошем. А сейчас они находятся в очень плохом экономическом состоянии, теряя не просто какое-то политическое лидерство, но и функцию в мировых экономических процессах», — заявил специалист.

Колташов обратил внимание на то факт, что США больше не хотят так активно, как прежде, «записывать все в долг киевскому режиму».

«Они хотят, чтобы все это оплачивалось за счет ценных бумаг России. И это говорит о том, что в США убеждены, что киевский режим будет разгромлен и никогда не покроет долг», — заключил эксперт.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. В качестве соавторов документа выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Резолюция призывает 193 государства-члена Генассамблеи вести «международный реестр» с претензиями и информацией об ущербе, потерях или вреде Украине, которые стране причинила Россия. Кроме того, в документе есть пункт о создании механизма по возмещению убытков Москвой Киеву. Резолюцию поддержали 94 страны, 14 выступили против, еще 73 — воздержались.

Политика,Василий Колташов,Генассамблея ООН,ООН,ЕС,
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