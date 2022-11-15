«Это кража»: эксперт о проекте резолюции ООН по репарациям Киеву

Руководитель центра политэкономических исследований Института Нового общества Василий Колташов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции, которая предполагает выплату Россией компенсации ущерба от действий на Украине, назвав соответствующее решение кражей активов Москвы.
По словам специалиста, в случае кражи российских активов и их передачи киевскому режиму, переговоры с поддержавшими решение государствами станут для Москвы практически невозможными.
«Потому что будет нанесено такое оскорбление и совершен такой акт, после которого разговаривать будет не о чем. Это же кража и передача ваших ресурсов вашему врагу. Очевидно, что это акт враждебности. В любые прежние времена, доядерные времена, это было бы признано основанием для начала всесторонних военных действий. Но мы не можем их начать, потому что планета будет уничтожена. И это очень важный момент. Дело подошло вплотную к такого рода событиям», — сказал Колташов.
На Западе уверены в том, что сломают Россию в случае усиления давления на страну, подчеркнул аналитик, отметив, что сам придерживается противоположной точки зрения.
«Они же считают, что Россия - это не Советский Союз, который был великим и могучим, а только его часть. Полагают, что могут справиться со страной. Но на Западе не понимают своего собственного состояния. Запад в 50-х - 60-х годах находился в относительно хорошем экономическом состоянии, а если говорить о США - в очень хорошем. А сейчас они находятся в очень плохом экономическом состоянии, теряя не просто какое-то политическое лидерство, но и функцию в мировых экономических процессах», — заявил специалист.
Колташов обратил внимание на то факт, что США больше не хотят так активно, как прежде, «записывать все в долг киевскому режиму».
«Они хотят, чтобы все это оплачивалось за счет ценных бумаг России. И это говорит о том, что в США убеждены, что киевский режим будет разгромлен и никогда не покроет долг», — заключил эксперт.
Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. В качестве соавторов документа выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Резолюция призывает 193 государства-члена Генассамблеи вести «международный реестр» с претензиями и информацией об ущербе, потерях или вреде Украине, которые стране причинила Россия. Кроме того, в документе есть пункт о создании механизма по возмещению убытков Москвой Киеву. Резолюцию поддержали 94 страны, 14 выступили против, еще 73 — воздержались.