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26 минут назад

Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине

Елена Прошина

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, данное решение не является юридически обязывающим документом. В качестве соавторов резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Резолюция призывает 193 государства-члена Генассамблеии вести «международный реестр» с претензиями и информацией об ущербе, потерях или вреде Украине, которые стране причинила Россия. Кроме того в документе есть пункт о создании механизма по возмещению убытков Москвой Киеву.

Отмечается, что резолюцию поддержали 94 страны, 14 выступили против, еще 73 — воздержались.

Небензя прокомментировал проект резолюции о репарациях Киеву

Ранее постоянный представитель России Василий Небензя назвал проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ «юридически ничтожным и абсолютно неграмотным». По его мнению, документ нужен Западу, чтобы «начать тратить украденные активы» страны и к ООН он никак относится не будет.

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