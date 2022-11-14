Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, данное решение не является юридически обязывающим документом. В качестве соавторов резолюции выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Резолюция призывает 193 государства-члена Генассамблеии вести «международный реестр» с претензиями и информацией об ущербе, потерях или вреде Украине, которые стране причинила Россия. Кроме того в документе есть пункт о создании механизма по возмещению убытков Москвой Киеву.

Отмечается, что резолюцию поддержали 94 страны, 14 выступили против, еще 73 — воздержались.