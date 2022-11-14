"Агония ООН": Медведев высказался о резолюции по репарациям Украине

Принятие Генассамблеей ООН резолюции о возмещении Россией ущерба Украине является началом агонии организации в качестве главного международного института по примирению. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов», — написал он.
Медведев посоветовал Генассамблее ООН принят точно такую же резолюции в отношении США и того ущерба, что они нанесли «Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО».
«Иначе это похоже на начало агонии организации в качестве главного международного института по примирению», — отметил зампред Совбеза РФ.
Медведев уверен, что конец ООН станет «мучительным для всего международного сообщества».
«Проживем и без такой организации "объединенных наций"…» — заключил он.
Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. Соавторами документа выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Резолюцию на голосовании поддержали 94 страны, в том числе Турция. Против выступили 14 стран, в их числе Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия. Еще 73 государства воздержались от голосования.