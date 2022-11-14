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17 минут назад

Медведев констатировал агонию ООН

Елена Прошина

Принятие Генассамблеей ООН резолюции о возмещении Россией ущерба Украине является началом агонии организации в качестве главного международного института по примирению. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Агония ООН": Медведев высказался о резолюции по репарациям Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов», — написал он.

Медведев посоветовал Генассамблее ООН принят точно такую же резолюции в отношении США и того ущерба, что они нанесли «Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО».

Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине

«Иначе это похоже на начало агонии организации в качестве главного международного института по примирению», — отметил зампред Совбеза РФ.

Медведев уверен, что конец ООН станет «мучительным для всего международного сообщества».

«Проживем и без такой организации "объединенных наций"…» — заключил он.

Ранее стало известно, что Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. Соавторами документа выступили Канада, Гватемала, Нидерланды и Украина. Резолюцию на голосовании поддержали 94 страны, в том числе Турция. Против выступили 14 стран, в их числе Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия. Еще 73 государства воздержались от голосования.

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