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9 минут назад

Песков не раскрыл имя рассказавшего Путину анекдот иностранца

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрыть имя рассказавшего Владимиру Путину анекдот немца. Об этом сообщает «РИА Новости».

Песков отказался раскрыть личность рассказавшего Путину анекдот немца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент же не сказал, а я не могу», — сказал Песков.

Ранее во время выступления на сессии клуба «Валдай» Путин рассказал присутствующим анекдот про газ. Президент РФ признался, что им с ним поделился его приятель из Германии.

Пленарная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» прошла сегодня, 27 октября. Ее главной темой стал «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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