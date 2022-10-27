Песков отказался раскрыть личность рассказавшего Путину анекдот немца

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрыть имя рассказавшего Владимиру Путину анекдот немца. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Президент же не сказал, а я не могу», — сказал Песков.
Ранее во время выступления на сессии клуба «Валдай» Путин рассказал присутствующим анекдот про газ. Президент РФ признался, что им с ним поделился его приятель из Германии.
Пленарная сессия Международного дискуссионного клуба «Валдай» прошла сегодня, 27 октября. Ее главной темой стал «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех».