Песков отказался раскрыть личность рассказавшего Путину анекдот немца

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрыть имя рассказавшего Владимиру Путину анекдот немца. Об этом сообщает «РИА Новости».

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«Президент же не сказал, а я не могу», — сказал Песков.

Ранее во время выступления на сессии клуба «Валдай» Путин рассказал присутствующим анекдот про газ. Президент РФ признался, что им с ним поделился его приятель из Германии.