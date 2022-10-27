Путин рассказал анекдот

Президент России Владимир Путин рассказал на Валдайском форуме анекдот на злобу дня о Германии. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в настоящее время в ФРГ наблюдается кризис в энергетической сфере. Немецкие политики призывают население экономить электроэнергию и газ, носить теплые свитера.

Путин пояснил, что на фоне энергокризиса, в Германии рассказывают такие истории, как приведенная ниже.

Семья, сын спрашивает у папы:

— Папа, почему так холодно?

— Потому что Россия напала на Украину.

— А мы здесь при чем?

— А мы ввели санкции против русских.

— Зачем?

— Чтобы им было плохо.

— А мы что, русские?