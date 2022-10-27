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35 минут назад

Путин рассказал анекдот

Илья Родин

Президент России Владимир Путин рассказал на Валдайском форуме анекдот на злобу дня о Германии. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Путин рассказал анекдот
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в настоящее время в ФРГ наблюдается кризис в энергетической сфере. Немецкие политики призывают население экономить электроэнергию и газ, носить теплые свитера.

Путин пояснил, что на фоне энергокризиса, в Германии рассказывают такие истории, как приведенная ниже.

Семья, сын спрашивает у папы:

— Папа, почему так холодно?

— Потому что Россия напала на Украину.

— А мы здесь при чем?

— А мы ввели санкции против русских.

— Зачем?

— Чтобы им было плохо.

— А мы что, русские?

Президент подчеркнул, что Москва никогда не имела жестких намерений по отношению к США и Европе. По его мнению, у России в этих макрорегионах много друзей, она будет опираться на них в выстраивании дальнейших отношений.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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