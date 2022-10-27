Путин рассказал анекдот

Президент России Владимир Путин рассказал на Валдайском форуме анекдот на злобу дня о Германии. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.
Отмечается, что в настоящее время в ФРГ наблюдается кризис в энергетической сфере. Немецкие политики призывают население экономить электроэнергию и газ, носить теплые свитера.
Путин пояснил, что на фоне энергокризиса, в Германии рассказывают такие истории, как приведенная ниже.
Семья, сын спрашивает у папы:
— Папа, почему так холодно?
— Потому что Россия напала на Украину.
— А мы здесь при чем?
— А мы ввели санкции против русских.
— Зачем?
— Чтобы им было плохо.
— А мы что, русские?
Президент подчеркнул, что Москва никогда не имела жестких намерений по отношению к США и Европе. По его мнению, у России в этих макрорегионах много друзей, она будет опираться на них в выстраивании дальнейших отношений.