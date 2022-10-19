Путин ввел военное положение в ряде регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин объявил о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, передает РИА Новости.

Ранее командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации генерал армии Сергей Суровикин заявил, что Украина может пойти на применение в районе Херсона запрещенных методов ведения войны.

Он указал на наличие данных о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также массивного ракетно-артиллерийского удара по городу без разбора целей.