Что означает введение военного положения в ряде регионов

19 октября президент России Владимир Путин своим указом ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Рассказываем, что изменится в жизни граждан новых регионов России.

Согласно действующим законам, на территории областей усиливается охрана всех военных, транспортных, коммунальных и других объектов. Мирных жителей будут отселять в безопасные районы — властей обяжут дать им временное жилье. В федеральном законе «О военном положении» отдельно подчеркивается, что во время действия режима местные администрации не могут оставить людей жить в опасных районах. Кроме того, эвакуации подлежат хозяйственные, социальные и культурные объекты.

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Ограничивается въезд и перемещение по территориям, на которых объявлено военное положение. Для передвижения жителям потребуются пропуска от военных. Вместе с тем может быть введен комендантский час. Армия получает право проверять документы, досматривать жилища и транспорт, а также задерживать людей и их личные автомобили на срок до 30 суток.

Также временно запрещается деятельность всех партий и религиозных организаций, чья работа может подорвать обороноспособность государства. Запрещены забастовки, митинги и любые другие массовые мероприятия.

Военные получают право привлечь мирных жителей на борьбу с пожарами, к рытью окопов и разбору завалов после обстрелов противника. Также объявляется всеобщая или частичная мобилизация в том случае, если она не вводилась ранее.

Местные власти получают право забирать у жителей и предприятий транспортные средства и недвижимость, которые необходимы для нужд обороны. Взамен гражданам и компаниям будут выплачивать компенсации. Кроме того, могут организовываться производства для удовлетворения нужд государства и обеспечения обороны РФ.

Также вводится военная цензура над почтовыми отправлениями, СМИ. Армия имеет право читать все сообщения в интернете, прослушивать разговоры. Для этого не потребуется судебное решение, как в мирное время. Всем гражданским запрещено иметь у себя передающие рации. При этом мобильных телефонов это не касается.