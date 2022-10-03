Кадыров сравнил себя с Лукашенко и Асадом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует подать заявку в Книгу рекордов России, а после и в Книгу рекордов Гиннесса. Как утверждает сам Кадыров, он претендует на рекорд по введенным против него санкциям. Об этом глава Чечни написал в своём Telegram-канале .

«Таким количеством не могут "похвастаться" нелюбимые Западом Лукашенко и Башар Асад . Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают», – написал он.

Кадыров уточнил, что против него действуют 15 прямых ограничений, 10 против членов его семьи, ещё 28 против «соратников и единомышленников» и 9 против организаций. Отдельно были выделены 9 санкции «против лошадей» и ещё 4 против «инстаграм-аккаунтов». При этом сам Кадыров утверждает, что это только те санкции, которые он смог вспомнить. В реальности, по его мнению, их даже больше.