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1 час назад

Кадыров сравнил себя с Лукашенко и Асадом

Елена Прошина

Рамзан Кадыров собирается подать заявку в Книги рекордов России и Гиннесса

Кадыров сравнил себя с Лукашенко и Асадом
Фото: ТАССТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует подать заявку в Книгу рекордов России, а после и в Книгу рекордов Гиннесса. Как утверждает сам Кадыров, он претендует на рекорд по введенным против него санкциям. Об этом глава Чечни написал в своём Telegram-канале.

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Согласно подсчётам Кадырова, с 2011 года против главы Чечни и его окружения было введено минимум 70 ограничений.

«Таким количеством не могут "похвастаться" нелюбимые Западом Лукашенко и Башар Асад. Я даже северокорейского лидера обогнал, а ведь про него голливудские фильмы снимают», – написал он.

Кадыров уточнил, что против него действуют 15 прямых ограничений, 10 против членов его семьи, ещё 28 против «соратников и единомышленников» и 9 против организаций. Отдельно были выделены 9 санкции «против лошадей» и ещё 4 против «инстаграм-аккаунтов». При этом сам Кадыров утверждает, что это только те санкции, которые он смог вспомнить. В реальности, по его мнению, их даже больше.

«Но не пропадать же такому громадному труду Запада. Сначала я подам заявку в Книгу рекордов России. Она все-таки для меня ближе и роднее. А потом, чтобы иностранные политики почувствовали, что не зря 11 лет придумывали ограничения, подам и в Книгу рекордов Гиннесса. Кстати, может фильм про ужасного Рамзана Кадырова снять захотят в Голливуде? Готов сыграть главную роль», – подытожил глава Чечни.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что отправит в зону спецоперации троих своих несовершеннолетних сыновей.

Политика,Башар Асад,Рамзан Кадыров,
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