Кадыров заявил об отправке трех сыновей в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей в ближайшее время отправятся на передовую военной операции на Украине.
«И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал он в Telegram.
Кадыров отметил, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам «готовы применить свои навыки в зоне СВО».
Ранее он заявил об отправке на Украину ещё одного подразделения бойцов.