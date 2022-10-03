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57 минут назад

Кадыров заявил, что его сыновья отправятся в зону спецоперации

RT на русскомиещё 15

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей в ближайшее время отправятся на передовую военной операции на Украине.

Кадыров заявил об отправке трех сыновей в зону СВО
Фото: риа новостириа новости

«И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал он в Telegram.

Кадыров отметил, что его сыновья Ахмат, Эли и Адам «готовы применить свои навыки в зоне СВО».

Ранее он заявил об отправке на Украину ещё одного подразделения бойцов.

Армия,Рамзан Кадыров,
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