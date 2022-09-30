В Госдуме подняли вопрос об осудивших СВО артистах

В Государственной Думе предложили прекратить финансирование артистов, выступивших против спецоперации (СВО) на Украине. Об этом сообщает Ura.ru с ссылкой на пресс-службу вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.

С соответствующей инициативой выступил сам Бабаков.

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«После объявления о начале СВО часть деятелей российской культуры не только заняла явную антигосударственную позицию, но и призывала ввести меры ограничительного характера в отношении России, граждан страны и юридических лиц», — отметил политик.

После этого комитету Госдумы по вопросам собственности предложили обратиться в правительство с предложением о приостановке финансирования деятелей культуры. Соответствующий проект представил депутат партии «Справедливая Россия — За Правду» Николай Новичков. Ограничение по выплатам будет касаться тех артистов, которые дискредитируют Россию, распространяют фейки, зарегистрированы в недружественных странах или признаны иноагентами.

Госдума проголосовала за принятие протокольного поручения комитету по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям обратиться в правительство с целью проработать механизм приостановки выплат вознаграждений по авторским правам иноагентам и лицам, осужденным по статьям за фейки в отношении Вооруженных сил РФ, дискредитацию армии и призывы к санкциям. Документ был инициирован фракцией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

"После объявления о специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины часть деятелей российской культуры демонстративно покинули страну и заняли явно антигосударственную позицию, допуская действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ, в целях защиты интересов РФ и ее граждан., призывая к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, российских граждан и юрлиц, а также иные противоправные деяния", - говорится в тексте поручения.

При этом, в соответствии с Гражданским кодексом, организации по управлению правами на коллективной основе (Российское авторское общество, Всероссийская организация интеллектуальной собственности, Российский союз правообладателей) продолжают исполнять ранее заключенные договоры, в том числе с правообладателями, занявшими антироссийскую позицию, и осуществляют в их пользу соответствующие выплаты, указывают авторы документа.

Кроме того, эти организации в соответствии с договорами о взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми организациями осуществляют сбор вознаграждений в адрес иностранных авторов и правообладателей, в том числе "из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ недружественные действия", напоминают депутаты фракции.

"Учитывая, что источником этих выплат являются средства, полученные в установленном порядке от российских юрлиц и физлиц, полагаем недопустимым финансирование авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и иных правообладателей, осуществляющих противоправную деятельность, направленную на подрыв конституционного строя и безопасности государства", - считают авторы поручения.

Поручение Госдумы

В этой связи Госдума поручает комитету по собственности, земельным и имущественным отношениям обратится в правительство с предложением проработать механизм приостановки выплат вознаграждений организациями, занимающимися управлением правами на коллективной основе авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и иным обладателям смежных и авторских и смежных прав, лицам, подвергнутым наказаниям по определенным статьям КоАП и УК, а также лицам, признанным иностранными агентами.

Речь идет о тех, кто в судебном порядке подвергся наказаниям по ст. 20.3.3 или 20.3.4. КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, призывы к введению мер ограничительного характера в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц), а также о тех, кто имеет неснятую и непогашенную судимость за преступления по ст. 207.3 или 280.3 или 284.2 УК РФ ( распространение фейков о Вооруженных силах РФ, дискредитация использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации, призывы к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, ее граждан и юрлиц).

Стало известно, как кумиры современного молодого поколения относятся к актуальной политической обстановке в мире и какой позиции придерживаются в данном вопросе. Соответствующее исследование провело ИА Regnum.

Выяснилось, что среди осудивших действия российского правительства оказалось больше всего представителей музыкальной сферы. Из всех исполнителей в нашей стране 59,6 процента высказались категорически против, и только 15,8 процента выступили «за».

Из всех отечественных деятелей индустрии кинематографа раскритиковали решение российских властей 46 процентов, среди блогеров и журналистов — 42,4 процента, а среди шоуменов и телеведущих — 33,3 процента.

Самыми яркими музыкантами-противниками специальной военной операции России на территории Украины специалисты назвали певицу Земфиру, фронтмена группы ДДТ Юрия Шевчука и участников коллектива Little Big. Среди сторонников были отмечены такие артисты как Олег Газманов, Николай Басков и Григорий Лепс.

Не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья деятели культуры, артисты балета, актеры, певцы могут быть призваны в армию в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает портал Объясняем.рф.

На портале разъясняют, что если данные должности в учреждениях культуры не имеют брони, а работники находятся в запасе ВС РФ и у них нет оснований для отсрочки по состоянию здоровья, они могут быть мобилизованы.

Ранее певец Прохор Шаляпин в разговоре с Telegram-каналом «Звездная пыль» признался, что готов пойти на фронт. «Я готов пойти защищать свою Родину, но я музыкант, учился немножко на другую профессию», — уточнил Шаляпин.

До этого рэпер Тимати заявил, что готов участвовать в спецоперации.

В конце минувшей недели шоумен Максим Галкин был внесен Минюстом РФ в реестр физических лиц-иноагентов. Как передает РБК, основанием послужило получение Галкиным денег от Украины "при осуществлении политической деятельности".

В ответ на это Галкин сделал заявление в соцсети "Инстаграм" (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) в формате видеоролика. В нем артист, в частности, сказал, что к иноагентам себя не относит, поскольку не занимается ни политической деятельностью, ни "торговлей совестью". Галкин не согласился с тем, что его политическая сатира на концертах является политической деятельностью – по его словам, все это искренние заявления. Также шоумен отметил, что деньги от Украины в последний раз получил за концерт почти десятилетней давности. В заключение он заверил, что не откажется от юмора в угоду политической конъюнктуре и продолжит шутить над политическими деятелями, назвав это правом на свободу слова, закрепленным в Конституции РФ, которую Минюст тоже должен охранять.

На своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, запрещенной в России), за которым следят почти 3,5 миллиона человек, 73-летняя Алла Пугачева отреагировала на пятничное объявление о том, что ее муж, актер Максим Галкин, попал в российский список иноагентов.

"Прошу Вас классифицировать меня как иноагента в моей дорогой стране", - написала Алла Пугачева в послании в Министерство юстиции России.



"Потому что я солидарна с моим мужем, честным, прямым и искренним человеком, настоящим русским патриотом, неподкупным, который хочет, чтобы его Отечество процветало и жило в мире", - сказала она.

Алла Пугачева правила русскоязычной поп-музыкой с советских времен и до сих пор считается одной из самых известных певиц в бывшем СССР. До сих пор она не высказывалась публично об СВО.

Алла Борисовна Пугачева была замечена вместе с детьми в аэропорту. Судя по всему, артистка покинула страну.

Не прошло и месяца, как кумир миллионов россиян и примадонна отечественного шоу-бизнеса Алла Борисовна Пугачева вернулась на Родину. Но здесь, похоже, певице было не так уютно и она снова покинула страну. Причем не остановила Пугачеву и официально объявленная причина возвращения, а именно учеба детей в школе. Двойняшки Лиза и Гарри не проучились даже первый месяц в новом учебном году. Дети вместе со звездной мамой были замечены в аэропорту Внуково откуда улетели в Израиль. По предварительным данным, обратного билета у певицы не имелось. Сама Алла Борисовна никаких заявлений пока не делала.

материал от 25 августа

На носу сентябрь — начало рабочего сезона для шоу-бизнеса. Пора планировать концертные туры и корпоративы. Но у тех, кто разбежался по заграницам, вряд ли получится зарабатывать как раньше.

Певица Монеточка, живущая ныне в Литве, в России зарабатывала от 1,2 до 1,5 миллиона рублей за частный концерт. И по сей день ценник в полтора миллиона висит на сайте агентства, с которым она работала. На осень у нее выступлений не запланировано.

Светлана Лобода, которая обосновалась в Латвии, получала от 5,2 до 7 миллионов рублей за шоу в России. Сегодня она «официально» простаивает, изредка выезжая на частные вечеринки, хотя прежде давала по несколько концертов в месяц. Разовый гонорар Веры Брежневой в городах РФ варьировался от 2,6 до 4 миллионов целковых. Уже полгода звезда пытается наладить работу за границей — до сих пор безуспешно. В России артистка давала четыре–пять концертов в месяц.

Лучше дела на чужбине идут у Максима Галкина. В России его разовый заработок составлял более семи миллионов рублей, а сегодня он получает около шести миллионов рублей.

— Кризис начался в шоу-бизнесе задолго до спецоперации, — рассказывает «Вечерке» PR-технолог, продюсер Вадим Горжанкин.



— Концертная деятельность перестала приносить такие деньги, как пять лет назад. Концертный формат вообще на закате. Гламурная попса зрителю поднадоела.

При этом в «тучные годы» артисты инвестировали доходы в заграничную недвижимость, и сегодня им выгоднее ругать спецоперацию: виллы в Европе можно сохранить, а заработки не получится — ни в России, ни где-либо еще. И люди выбирают виллы.

Осенью в природе все умирает. А в шоу-бизнесе наоборот - мертвый сезон заканчивается. Артисты отправляются в концертные туры, их приглашают на частные вечеринки и корпоративы богачи, вернувшиеся с курортов. Уже в сентябре начинают составляться графики новогодних выступлений. Жесткие коррективы в эти давно устоявшиеся процессы были внесены только в пандемию. Она вроде как пошла на спад, но началась спецоперация. И у многих звезд вновь возникли затруднения. Так, по данным ведущих билетных сервисов, билетов теперь продается на 56 процентов меньше, чем в аналогичный период счастливой допандемийной эпохи.

Эксперты пытаются найти этому объяснение. Отмечают, например, тот факт, что многие западные исполнители отменили свои выступления в России. И те, кто планировал идти на концерты именно иностранных звезд, решили вообще никуда не ходить. Остаются теперь дома и фанаты тех музыкантов, которые не поддержали спецоперацию и либо уехали из страны, либо просто взяли принципиальную паузу в карьере. В итоге развлекательная индустрия потеряла около 30 процентов своего актива. При этом стоимость билетов на концерты возросла (почти на 54 процента по сравнению с ценами 2019 года). И получилось так, что концертные площадки во многих случаях перестали заполняться даже наполовину.

- Это все связано с общемировой инфляцией, - считает известный промоутер Сергей Лавров. - Все ведь подорожало! Подорожали сахар, мука, стройматериалы... И народ сейчас в первую очередь покупает самое необходимое. А на развлечениях экономит. Я думаю, что это временное явление, потому что народ всегда хотел хлеба и зрелищ. Как только ситуация устаканится, люди к зрелищам обязательно вернутся. Надо еще понимать, что от концертов людей отпугнул также ковид, когда из-за карантина мероприятия отменялись или переносились, а зрителям не возвращали деньги. Там организаторы сами оказались в пролете и убытках. Все по цепочке рушилось. Но разве будут зрители в это вникать? Многие теперь просто не хотят покупать заранее билеты. Вдруг снова концерт отменят, а деньги не вернут...

- То есть наши звезды сейчас снова в кризисе?

- Не все. Есть артисты, на которых идут, несмотря ни на что! Например, «Руки вверх!» собирает стадионы! Рэперы с большим успехом ездят по стране. Огромным спросом пользуется SHAMAN. У него вся осень расписана. И в каком бы городе вы ни попытались купить на него билет, вам не продадут, потому что уже все продано! Если артист интересен публике, то публика валом валит на концерт, забывая про кризис и не обращая внимания на то, сколько стоят билеты.

- Говорят, многие артисты, чтобы подстегнуть спрос на свои выступления, стали снижать гонорары в среднем на 20-30 процентов. Так ли это?