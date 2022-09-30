Госдума предложила кабмину рассмотреть приостановку выплат по авторским правам иноагентам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума проголосовала за принятие протокольного поручения комитету по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям обратиться в правительство с целью проработать механизм приостановки выплат вознаграждений по авторским правам иноагентам и лицам, осужденным по статьям за фейки в отношении Вооруженных сил РФ, дискредитацию армии и призывы к санкциям. Документ был инициирован фракцией "Справедливая Россия - Патриоты - За правду".

"После объявления о специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины часть деятелей российской культуры демонстративно покинули страну и заняли явно антигосударственную позицию, допуская действия, направленные на дискредитацию вооруженных сил РФ, в целях защиты интересов РФ и ее граждан., призывая к введению мер ограничительного характера в отношении РФ, российских граждан и юрлиц, а также иные противоправные деяния", - говорится в тексте поручения.

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При этом, в соответствии с Гражданским кодексом, организации по управлению правами на коллективной основе (Российское авторское общество, Всероссийская организация интеллектуальной собственности, Российский союз правообладателей) продолжают исполнять ранее заключенные договоры, в том числе с правообладателями, занявшими антироссийскую позицию, и осуществляют в их пользу соответствующие выплаты, указывают авторы документа.

Кроме того, эти организации в соответствии с договорами о взаимном представительстве интересов с иностранными авторско-правовыми организациями осуществляют сбор вознаграждений в адрес иностранных авторов и правообладателей, в том числе "из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ недружественные действия", напоминают депутаты фракции. "Учитывая, что источником этих выплат являются средства, полученные в установленном порядке от российских юрлиц и физлиц, полагаем недопустимым финансирование авторов, исполнителей, изготовителей фонограмм и иных правообладателей, осуществляющих противоправную деятельность, направленную на подрыв конституционного строя и безопасности государства", - считают авторы поручения.

Поручение Госдумы

В этой связи Госдума поручает комитету по собственности, земельным и имущественным отношениям обратится в правительство с предложением проработать механизм приостановки выплат вознаграждений организациями, занимающимися управлением правами на коллективной основе авторам, исполнителям, изготовителям фонограмм и иным обладателям смежных и авторских и смежных прав, лицам, подвергнутым наказаниям по определенным статьям КоАП и УК, а также лицам, признанным иностранными агентами.