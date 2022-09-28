России и Евросоюзу предрекли потерю статуса сверхдержав

Энергетический кризис может привести к разрушению многополярного мира, лишив Россию и Евросоюз статуса сверхдержав. Такое мнение высказало издание Foreign Policy.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Авторы публикации считают, что единственными победителями в энергокризисе станут США и Китай. В результате противостояния с ЕС Россия будет зависеть от позиции КНР, а Евросоюз утратит свою конкурентоспособность из-за зависимости от российских энергоресурсов.

Для перехода к возобновляемым источникам энергии странам ЕС понадобится много времени. Однако Россия также пострадает и от спада добычи нефти и газа. При этом переориентация поставок на азиатский регион приведет к потере больших объемов выручки.

Напомним, что страны Евросоюза начали усиливать санкционное давление после начала специальной военной операции на денацификации и демилитаризации Украины. Это вызвало сильный рост цен на газ, который необходим Европе.