В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 58.18EUR 56.00
Войти в почту
12 минут назад

России и Евросоюзу предрекли потерю статуса сверхдержав

Никита Бородкин

Энергетический кризис может привести к разрушению многополярного мира, лишив Россию и Евросоюз статуса сверхдержав. Такое мнение высказало издание Foreign Policy.

России и Евросоюзу предрекли потерю статуса сверхдержав
Фото: unsplash.comunsplash.com

Авторы публикации считают, что единственными победителями в энергокризисе станут США и Китай. В результате противостояния с ЕС Россия будет зависеть от позиции КНР, а Евросоюз утратит свою конкурентоспособность из-за зависимости от российских энергоресурсов.

Для перехода к возобновляемым источникам энергии странам ЕС понадобится много времени. Однако Россия также пострадает и от спада добычи нефти и газа. При этом переориентация поставок на азиатский регион приведет к потере больших объемов выручки.

BI спрогнозировал превращение России в сверхдержаву

Напомним, что страны Евросоюза начали усиливать санкционное давление после начала специальной военной операции на денацификации и демилитаризации Украины. Это вызвало сильный рост цен на газ, который необходим Европе.

Ранее сообщалось, что чиновники ЕС хотят снять ограничения на поставки российских удобрений, цемента и других продуктов. Одновременно с этим в ЕС планируют ввести потолок цен на российскую нефть.

Политика,В мире,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители