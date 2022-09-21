В России объявлена частичная мобилизация

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, в котором объявил о частичной мобилизации в России. Его слова приводит RT.

В своем обращении глава государства заявил о неизменности задач специальной военной операции на Украине и подчеркнул, что решение об объявлении в России частичной мобилизации «в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся».

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», - пояснил он.

По словам Владимира Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Обращение президента России по вопросу проведения референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей было анонсировано Кремлем на 20 сентября. Однако затем стало известно, что оно перенесено. Издание Forbes со ссылкой на два источника в Администрации президента отметило, что обращение главы государства будет показано, когда «проснется Дальний Восток».