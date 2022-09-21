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50 минут назад

В России объявлена частичная мобилизация

Елена Прошина

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с обращением по поводу ситуации в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, в котором объявил о частичной мобилизации в России. Его слова приводит RT.

В своем обращении глава государства заявил о неизменности задач специальной военной операции на Украине и подчеркнул, что решение об объявлении в России частичной мобилизации «в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся».

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», - пояснил он.

По словам Владимира Путина, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции.

Обращение президента России по вопросу проведения референдумов на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей было анонсировано Кремлем на 20 сентября. Однако затем стало известно, что оно перенесено. Издание Forbes со ссылкой на два источника в Администрации президента отметило, что обращение главы государства будет показано, когда «проснется Дальний Восток».

Кто не попадает под мобилизацию?

Накануне представители ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей объявили о желании провести референдумы по поводу вхождения регионов в состав России. Всенародный опрос в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской области намерены провести с 23 по 27 сентября. В Запорожье пока точных дат называть не стали.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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