Кто не попадает под мобилизацию?

Всеобщая мобилизация на территории России не объявлялась с 1941 года и может быть начата только в том случае, если страна находится в состоянии войны. Кто из россиян вообще не может быть мобилизован, разбирался «Рамблер».

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Сегодня Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект с поправками в Уголовный кодекс, вводящими ответственность за дезертирство в период венного времени, уничтожение оружия и военной техники. Кроме того, поправками вводится несколько новых статей УК: «Добровольная сдача в плен» (ст. 352.1) и «Мародерство» (ст. 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.

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В связи с этим особое внимание привлек вопрос мобилизации и того, кто может быть призван в вооруженные силы, а кто нет.

Кто и в каких случаях объявляет мобилизацию?

Согласно закону «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» всеобщую мобилизацию в стране может объявить только президент – главнокомандующий России - в ряде строго оговоренных случаев.

«В случаях агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации», - отмечается в документе.

При этом мобилизация подразумевает не только призыв военнообязанных для защиты страны, но перевод государства из состояния мирного времени «на военные рельсы». В таком случае перестройка идет как в экономике, так и в вооруженных силах и органах местного самоуправления. В ходе военной операции мобилизация не предусматривается.

Призыву на действительную военную службу в случае объявления всеобщей мобилизации подлежат граждане России, пребывающие в запасе. При этом могут быть мобилизованы и женщины, имеющие образование в ряде сфер, в том числе связи, информационных технологий, медицины, полиграфии, картографии, оптики, геодезии и метеорологии.

Кому положена отсрочка от призыва?

Однако ряд россиян не может быть призван на военную службу. Перечень оснований для отсрочки и отказа от мобилизации оговорен в соответствующем законе.

В частности, не попадают под мобилизацию имеющие бронь, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья (на срок до шести месяцев), занятые постоянным уходом за близкими родственниками, в том числе отцом, матерью, женой, мужем, «при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать их».

«Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится в целях обеспечения на период мобилизации и на военное время деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций», - отмечается в документе.

Также в армию не могут быть признаны опекуны несовершеннолетнего родного брата и (или) несовершеннолетней родной сестры, либо имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет.

Мобилизованы не могут быть и родители, воспитывающие в одиночку ребенка в возрасте до 16 лет, либо, в случае женщин, имеющие беременность не менее 22 недель. Освобождаются от службы и мужчины, имеющие беременную жену. Мобилизованы не будут и члены парламента России – сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы.

Набор в армию во время мобилизации идет в три очереди. В первую очередь призываются военнообязанные рядовые до 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет, майоры, подполковники, капитаны III и II рангов - до 55 лет, полковники - до 60, высший офицерский состав – до 65 лет.