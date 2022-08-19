Франция сообщила о согласии Путина пересмотреть условия визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент России Владимир Путин во время разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном согласился пересмотреть условия визита Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ . Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

В частности, французская сторона заявила о том, что Путин согласился с приездом МАГАТЭ на ЗАЭС через территорию Украины. До этого в Москве предлагали проложить маршрут миссии через Россию, поскольку в случае с Украиной путь будет пролегать «через линию фронта».