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1 час назад

Франция сообщила о согласии Путина пересмотреть условия визита МАГАТЭ на ЗАЭС

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин во время разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном согласился пересмотреть условия визита Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Франция сообщила о согласии Путина пересмотреть условия визита МАГАТЭ на ЗАЭС
Фото: ТАССТАСС

В частности, французская сторона заявила о том, что Путин согласился с приездом МАГАТЭ на ЗАЭС через территорию Украины. До этого в Москве предлагали проложить маршрут миссии через Россию, поскольку в случае с Украиной путь будет пролегать «через линию фронта».

Названа главная причина звонка Макрона Путину

Напомним, что переговоры Путина с Макроном по инициативе второго состоялись сегодня, 19 августа. Ключевой их темой стало посещение МАГАТЭ ЗАЭС. Президенты России и Франции отметили важность миссии и договорились продолжить обсуждение этого вопроса.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,МАГАТЭ,
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