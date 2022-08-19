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9 минут назад

Макрон впервые за долгое время позвонил Путину

Елена Прошина

Президенты России и Франции Эммануэль Макрон Владимир Путин провели переговоры по телефону. Главной темой разговора стала ситуация на Запорожской АЭС, передает пресс-служба Кремля.

Макрон впервые за долгое время позвонил Путину
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Макрона. Последний раз главы Франции и России общались в конце мая. Во время переговоров Макрон и Путин обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины.

«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы ВСУ Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», — говорится в сообщении.

Оба президента отметили важность скорейшего направления на ЗАЭС миссии МАГАТЭ, которая оценит реальную обстановку на объекте. Путин подтвердил готовность оказать содействие в этом вопросе инспекторам агентства, добавили в пресс-службе Кремля.

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Также в рамках переговоров лидеры Франции и РФ обсудили посещение экспертами Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста следственного изолятора в Еленовке, вывоз украинского зерна из черноморских портов и экспорт российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Макрон и Путин договорились продолжить контакты по затронутым и другим вопросам.

В мире,Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,МАГАТЭ,Международный комитет Красного Креста,
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