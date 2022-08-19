Макрон впервые за долгое время позвонил Путину

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Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Макрона. Последний раз главы Франции и России общались в конце мая. Во время переговоров Макрон и Путин обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины.

«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы ВСУ Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», — говорится в сообщении.

Оба президента отметили важность скорейшего направления на ЗАЭС миссии МАГАТЭ, которая оценит реальную обстановку на объекте. Путин подтвердил готовность оказать содействие в этом вопросе инспекторам агентства, добавили в пресс-службе Кремля.