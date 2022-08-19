Макрон впервые за долгое время позвонил Путину

Президенты России и Франции Эммануэль Макрон Владимир Путин провели переговоры по телефону. Главной темой разговора стала ситуация на Запорожской АЭС, передает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе Макрона. Последний раз главы Франции и России общались в конце мая. Во время переговоров Макрон и Путин обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины.
«Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что систематические обстрелы ВСУ Запорожской атомной электростанции создают опасность возникновения масштабной катастрофы, способной привести к радиационному заражению обширных территорий», — говорится в сообщении.
Оба президента отметили важность скорейшего направления на ЗАЭС миссии МАГАТЭ, которая оценит реальную обстановку на объекте. Путин подтвердил готовность оказать содействие в этом вопросе инспекторам агентства, добавили в пресс-службе Кремля.
Также в рамках переговоров лидеры Франции и РФ обсудили посещение экспертами Секретариата ООН и Международного Комитета Красного Креста следственного изолятора в Еленовке, вывоз украинского зерна из черноморских портов и экспорт российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки. Макрон и Путин договорились продолжить контакты по затронутым и другим вопросам.