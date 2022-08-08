Медведев высказался об условиях России в ходе спецоперации

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира с Киевом лишь на собственных условиях. Как сообщает ТАСС, политик отметил, что Москва не будет идти на соглашения, навязанные «партнерами» по международной арене, которые ждут военного поражения Вооруженных сил РФ.
Медведев подчеркнул, что у России есть собственные национальные интересы, соблюдение которых власти будут поддерживать всеми доступными им способами.
Кроме того, он сравнил ситуацию на Украине с произошедшим в Грузии в 2008 году. Он отметил, что Тбилиси, как и Киев, не оставил Москве выбора, когда сорвал возможности политического урегулирования конфликтных ситуация на приграничных с РФ территориях.
Напомним, что в феврале президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ на Украине. Ее целью он назвал защиту населения Донбасса, которое подвергалось нападениям со стороны Киева в последние 8 лет.