Медведев высказался об условиях России в ходе спецоперации

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия будет добиваться мира с Киевом лишь на собственных условиях. Как сообщает ТАСС, политик отметил, что Москва не будет идти на соглашения, навязанные «партнерами» по международной арене, которые ждут военного поражения Вооруженных сил РФ.

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Медведев подчеркнул, что у России есть собственные национальные интересы, соблюдение которых власти будут поддерживать всеми доступными им способами.

Кроме того, он сравнил ситуацию на Украине с произошедшим в Грузии в 2008 году. Он отметил, что Тбилиси, как и Киев, не оставил Москве выбора, когда сорвал возможности политического урегулирования конфликтных ситуация на приграничных с РФ территориях.