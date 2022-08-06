«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле», - написал Медведев в Telegram-канале.

По его словам, вопросами «конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса» успешно занимаются Вооружённые силы России.

Ранее Зеленский заявил о конфискации российских активов на 765 млн долларов. Речь идёт якобы о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию. Этот заявление он сделал после того как Киев отказался от планов на контрнаступление под Херсоном, чтобы избежать огромных потерь.