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21 минуту назад

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле»: Медведев оценил новое предложение Зеленского

Майк Габриелян

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал «бумажные планы» Киева о конфискации российского имущества.

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле», - написал Медведев в Telegram-канале.

По его словам, вопросами «конфискации преступно нажитого имущества киевского режима и его возвратом настрадавшимся жителям Донбасса» успешно занимаются Вооружённые силы России.

Владимир Зеленский заявил о конфискации российских активов на 765 млн долларов

Ранее Зеленский заявил о конфискации российских активов на 765 млн долларов. Речь идёт якобы о 36 тысячах позиций, подлежащих изъятию. Этот заявление он сделал после того как Киев отказался от планов на контрнаступление под Херсоном, чтобы избежать огромных потерь.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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