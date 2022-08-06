Полковник в отставке заявил о разрушении планов ВСУ на сражение под Херсоном

«Зачем они крошили Антоновский мост, Каховскую плотину и мост через речку Ингулец? Они рассчитывали, что нанесут такой мощный удар по нам, что мы побежим, а мостов не будет, и нас покрошат. Но мы быстренько выкрутились из этой ситуации. В рекордные сроки наладили понтонную переправу и поломали расчеты противника на эту мнимую победу», — сообщил военный эксперт.