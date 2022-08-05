«Стойте там, где стояли»: Захарова о поддерживающих Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на то, что в мире сокращается число тех, кто готов поддерживать Украину. Многие изменили свою позицию, убрав с аватаров украинские флаги и прекратив использовать в одежде синий и желтые цвета.

По словам Захаровой, это выглядит так, будто они «обозначились и хватит», а теперь «подленько сворачивают гражданскую позицию в трубочку до лучших времён».

В этом вся суть устроенного аморального перформанса. Нет уж. <...> Стойте там, где стояли. А не метайтесь по углам, когда киевскорежимный корабль пошёл ко дну, — написала она.

Захарова добавила, что такая смена гражданской позиция связана не с осознанием преступлений украинских властей, а со стремлением к личному комфорту.