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1 час назад

«Стойте там, где стояли»: Захарова о поддерживающих Украину

News.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обратила внимание на то, что в мире сокращается число тех, кто готов поддерживать Украину. Многие изменили свою позицию, убрав с аватаров украинские флаги и прекратив использовать в одежде синий и желтые цвета.

По словам Захаровой, это выглядит так, будто они «обозначились и хватит», а теперь «подленько сворачивают гражданскую позицию в трубочку до лучших времён».

В этом вся суть устроенного аморального перформанса. Нет уж. <...> Стойте там, где стояли. А не метайтесь по углам, когда киевскорежимный корабль пошёл ко дну, — написала она.

Захарова добавила, что такая смена гражданской позиция связана не с осознанием преступлений украинских властей, а со стремлением к личному комфорту.

«Мы бы уже были во Владивостоке»: Киев упрекнул Запад

Ранее официальный представитель МИД РФ посмеялась над словами президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего Китай вместе со странами Запада противостоять России. В ответ на его заявление Захарова написала, что «сейчас самое время и для грибов, и для Китая объединяться с Западом».

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