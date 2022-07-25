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43 минуты назад

На пресс-конференцию Лаврова снова пришел павлин

Елена Прошина

На пресс-конференцию главы МИД Сергея Лаврова в Республике Конго снова пришел павлин. Видеофрагмент произошедшего в своем Telegram-канале разметило агентство «РИА Новости».

В ролике видно, как во время выступления глав МИД России и Конго Лаврова и Жан-Клода Гакоссо на заднем фоне по газону ходит павлин. Его появления пришлось на выступление министра иностранных дел Конго. Однако на этот раз птица вела себя тихо, не пытаясь перебить своим криком говоривших.

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В «РИА Новости» напомнили, что до этого павлины также присутствовали на пресс-конференции Лаврова по итогам заседания глав МИД стран СНГ, которая проходила в мае в Душанбе. Тогда птицы своим криком прерывали выступление министра иностранных дел РФ. Лавров шутил, что павлинам «понравилась его речь» и уже, уходя с трибуны, что «остальное журналисты могут обсудить с ними».

Стоит отметить, что глава МИД России прибыл в Конго с рабочим визитом. В частности, Лавров передал президенту республики Дени Сассу-Нгессо послание от лидера РФ Владимира Путина, вручил тест-системы для диагностики оспы обезьян, а также в ходе заседания обсудил с Гакоссо вопросы наращивания военно-технического сотрудничества и создания совместной лаборатории по изучению и предотвращению опасных заболеваний.

Политика,Видео,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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