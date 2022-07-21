Захарова прокомментировала попытки США «отменить» Россию

«Сателлиты США готовы поддержать любую авантюру Вашингтона. Но если смотреть на вещи трезво, то большинство государств мира не поддерживает антироссийские санкции и стремится сохранить нормальные отношения с Россией. Реальность сегодняшнего дня – многополярность. Москва вместе с партнерами по БРИКС олицетворяет привлекательную альтернативу пресловутому западному «миропорядку, основанному на правилах», – написала Мария Захарова. В завершении своих слов представитель МИД РФ подчеркнул, что Америке не по зубам «поставить на колени» Россию.