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50 минут назад

Захарова считает, что у США не вышло «отменить» Россию

Елена Прошина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «с «отменой России» у Белого дома ничего не получилось и не получится». Так Захарова прокомментировала выступления американских политиков в своём Telegram-канале.

Захарова прокомментировала попытки США «отменить» Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сателлиты США готовы поддержать любую авантюру Вашингтона. Но если смотреть на вещи трезво, то большинство государств мира не поддерживает антироссийские санкции и стремится сохранить нормальные отношения с Россией. Реальность сегодняшнего дня – многополярность. Москва вместе с партнерами по БРИКС олицетворяет привлекательную альтернативу пресловутому западному «миропорядку, основанному на правилах», – написала Мария Захарова. В завершении своих слов представитель МИД РФ подчеркнул, что Америке не по зубам «поставить на колени» Россию.

Напомним, что ранее Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома цитатой из пьесы «Про Федота-стрельца, удалого молодца».

Политика,Мария Захарова,МИД России,БРИКС,Администрация США,
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