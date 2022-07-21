Захарова прокомментировала попытки США «отменить» Россию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «с «отменой России» у Белого дома ничего не получилось и не получится». Так Захарова прокомментировала выступления американских политиков в своём Telegram-канале.
«Сателлиты США готовы поддержать любую авантюру Вашингтона. Но если смотреть на вещи трезво, то большинство государств мира не поддерживает антироссийские санкции и стремится сохранить нормальные отношения с Россией. Реальность сегодняшнего дня – многополярность. Москва вместе с партнерами по БРИКС олицетворяет привлекательную альтернативу пресловутому западному «миропорядку, основанному на правилах», – написала Мария Захарова. В завершении своих слов представитель МИД РФ подчеркнул, что Америке не по зубам «поставить на колени» Россию.
Напомним, что ранее Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома цитатой из пьесы «Про Федота-стрельца, удалого молодца».