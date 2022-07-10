Захарова обвинила Трасс в бойкоте России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия-1», что преждевременный отъезд главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали является «глубинным бойкотом» российской делегации. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации - уехала накануне», - подчеркнула Мария Захарова.

Отмечается, что у Трасс могли быть и другие причины для такого решения. Она экстренно покинула Индонезию на фоне неожиданной отставки премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

По данным британских СМИ, дипломат направилась «вербовать сторонников» перед внутрипартийным голосованием консерваторов.