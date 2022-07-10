В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
35 минут назад

Захарова обвинила Трасс в бойкоте России

Илья Родин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия-1», что преждевременный отъезд главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали является «глубинным бойкотом» российской делегации. Об этом пишет РИА «Новости».

Захарова обвинила Трасс в бойкоте России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации - уехала накануне», - подчеркнула Мария Захарова.

Отмечается, что у Трасс могли быть и другие причины для такого решения. Она экстренно покинула Индонезию на фоне неожиданной отставки премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Володин обвинил Джонсона в причастности к ударам по территориям РФ

По данным британских СМИ, дипломат направилась «вербовать сторонников» перед внутрипартийным голосованием консерваторов.

Мария Захарова сообщила ранее, что госсекретарь США Энтони Блинкен якобы распространяет недостоверные данные об итогах саммита G20. По ее словам, он рассказал о том, что глава МИД России Сергей Лавров во время мероприятия находился в мнимой изоляции.

Политика,Энтони Блинкен,Борис Джонсон,Мария Захарова,Владимир Соловьев,Сергей Лавров,МИД России,
20
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители