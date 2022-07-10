Захарова обвинила Трасс в бойкоте России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «Россия-1», что преждевременный отъезд главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с саммита «Большой двадцатки» (G20) на Бали является «глубинным бойкотом» российской делегации. Об этом пишет РИА «Новости».
«Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации - уехала накануне», - подчеркнула Мария Захарова.
Отмечается, что у Трасс могли быть и другие причины для такого решения. Она экстренно покинула Индонезию на фоне неожиданной отставки премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.
По данным британских СМИ, дипломат направилась «вербовать сторонников» перед внутрипартийным голосованием консерваторов.
Мария Захарова сообщила ранее, что госсекретарь США Энтони Блинкен якобы распространяет недостоверные данные об итогах саммита G20. По ее словам, он рассказал о том, что глава МИД России Сергей Лавров во время мероприятия находился в мнимой изоляции.