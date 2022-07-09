Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что госсекретарь США Энтони Блинкен якобы сообщил журналистам недостоверную информацию об итогах саммита «Большой двадцатки» (G20). В частности, политик рассказал о мнимой изоляции на мероприятии главы ведомства Сергея Лаврова.

По мнению Марии Захаровой, ситуация развивалась несколько по-другому. Она подчеркнула, что в «самоизоляции» скорее оказался Блинкен, чем Лавров, так как пропустил часть мероприятий саммита. Дипломат отметила, что большинство представителей стран G20 практически не обратили внимание на то, что американский дипломат отсутствовал на плановых встречах форума.

«Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы», - полагает Захарова.

Она напомнила, что ранее Блинкен выступил в поддержку американского президента Джо Байдена. Он сказал, что «любой, кто знает главу государства, понимает, что он говорит ясно, вразумительно и за себя».