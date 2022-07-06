Володин напомнил США про Аляску

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин порекомендовал властям США вспомнить об Аляске. Заявление политика прозвучало в контексте обсуждения американской политики по отношению к России во время заседания нижней палаты парламента. Об этом пишет РИА «Новости».

Вячеслав Володин сообщил, что в составе США «есть такой регион, как Аляска». Некогда он принадлежал России.

Соответственно, если американские власти продолжат попытки «распоряжаться российскими ресурсами», Москве, по мнению парламентария, будет, что «возвращать».

Володин рассказал ранее, что политика Вашингтона на международном уровне привела к тому, что были созданы все условия для «формирования новых точек роста в мире».