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24 минуты назад

Володин напомнил США про Аляску

Илья Родин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин порекомендовал властям США вспомнить об Аляске. Заявление политика прозвучало в контексте обсуждения американской политики по отношению к России во время заседания нижней палаты парламента. Об этом пишет РИА «Новости».

Вячеслав Володин сообщил, что в составе США «есть такой регион, как Аляска». Некогда он принадлежал России.

Володин предложил депутатам провести отпуск в ДНР и ЛНР

Соответственно, если американские власти продолжат попытки «распоряжаться российскими ресурсами», Москве, по мнению парламентария, будет, что «возвращать».

Володин рассказал ранее, что политика Вашингтона на международном уровне привела к тому, что были созданы все условия для «формирования новых точек роста в мире».

В частности, на планете может появиться «большая восьмерка», в которую, кроме стран БРИКС, войдут еще Турция, Иран, Мексика.

Политика,Видео,Вячеслав Володин,БРИКС,Госдума,
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