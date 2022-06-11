Володин: США создали условия для появления «большой восьмерки»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в своем Telegram-канале, что США фактически создали все условия для «формирования новых точек роста в мире», в частности, для появления «большой восьмерки».

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Вячеслав Володин отметил, что экономика стран, входящих в так называемую «Большую семерку» (G7) «продолжает трещать» под «нагрузкой введенных против России санкций». Он рассказал, что в Америке «зафиксировано падение ВВП на 1,5%, а инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6%».

В свою очередь, на основе государств, не участвующих «в санкционных войнах», формируется новое экономическое объединение. Политик подчеркнул, что Россия, Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран, Турция «по показателю ВВП по ППС опережают на 24,4% старую группу».

По мнению Володина, «США продолжают создавать напряжённость в мире. Делают всё, чтобы решить свои проблемы за счёт других. А это неминуемо приведёт к потере гегемонии в мире».