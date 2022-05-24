Володин поручил рассмотреть вопрос прекращения выплат по внешнему госдолгу РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить вопрос прекращения выплат по внешнему долгу на фоне заморозки российских активов недружественными странами. Как сообщает ТАСС, спикер дал соответствующее поручение сразу двум комитетам Госдумы — по финансовому рынку и по бюджету и налогам.
Тему приостановки выплат по госдолгу поднял депутат фракции КПРФ Николай Коломейцев во время обсуждения повестки дня.
«Наших избирателей возмущает, что мы продолжаем платить по своим долговым обязательствам, в то время как заморожены наши, в том числе золотовалютные, резервы, и финансовые резервы, вложенные в Фонд национального благосостояния», — заявил парламентарий.
Коломейцев отметил, что на 1 января 2022 года самый крупный внешний долг РФ составлял 478 млрд долларов. По мнению депутата, стоит приостановить выплаты по совокупному госдолгу до разморозки российских активов.
Володин пообещал обсудить тему после того, как вопрос изучат в профильных комитетах Госдумы.