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58 минут назад

В Кремле ответили на слухи о присоединении Казахстана к санкциям

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не принимал никаких решений по присоединению к санкциям против России и остается дружественной страной. Как сообщает РИА Новости, так представитель кремля прокомментировал якобы имеющиеся у Нур-Султана планы ввести антироссийские ограничения.

«Никаких решений не принималось пока. Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из- за рубежа и минимизировать последствия этих недружественных действий. Пока вот из чего мы исходим», — сказал Песков

Напомним, что 6 июля Минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, регламентирующий реализацию санкционных ограничений на поставки отдельных видов товаров на территорию Российской Федерации. Согласно документу, казахстанские власти не будут заверять электронные счета-фактуры на такие грузы, а без этого пересечение ими границы с Россией будет запрещено.

Токаев объяснил свой звонок Путину во время протестов в Казахстане

В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявлял, что страна будет соблюдать все ограничения, которые мировое сообщество наложило на Россию, хоть работа с Москвой и продолжится. При этом он подчеркивал, что Нур-Султан не будет отказываться от своих союзнических обязательств.

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
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