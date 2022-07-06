В Кремле ответили на слухи о присоединении Казахстана к санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Казахстан не принимал никаких решений по присоединению к санкциям против России и остается дружественной страной. Как сообщает РИА Новости, так представитель кремля прокомментировал якобы имеющиеся у Нур-Султана планы ввести антироссийские ограничения.

«Никаких решений не принималось пока. Напротив, декларируется абсолютное намерение дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из- за рубежа и минимизировать последствия этих недружественных действий. Пока вот из чего мы исходим», — сказал Песков

Напомним, что 6 июля Минфин Казахстана опубликовал для общественного обсуждения проект приказа, регламентирующий реализацию санкционных ограничений на поставки отдельных видов товаров на территорию Российской Федерации. Согласно документу, казахстанские власти не будут заверять электронные счета-фактуры на такие грузы, а без этого пересечение ими границы с Россией будет запрещено.