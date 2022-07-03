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38 минут назад

Захарова: второго шанса по Минским соглашениям у Киева не будет

Майк Габриелян

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Минские соглашения позволяли сохранять украинское государство, но второго такого шанса у Киева не будет.

Захарова: второго шанса по Минским соглашениям у Киева не будет
Фото:  Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По словам дипломата, данный шанс исчез по воле украинской верхушки и ее западных кураторов.

«Зеленский, ведомый западниками, от него прилюдно отказался», - написала Захарова в Telegram-канале.

Так Захарова отреагировала на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что нельзя допустить заключения нового Минского соглашения, а вместо этого Киев должен «победить» Россию.

«После резких шагов Путина два шумных соседа России умолкли»

Представитель МИД России добавила, что после саммита НАТО на Западе возникла разноголосица по поводу украинского кризиса.

Политика,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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