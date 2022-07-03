Захарова: второго шанса по Минским соглашениям у Киева не будет

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Минские соглашения позволяли сохранять украинское государство, но второго такого шанса у Киева не будет.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

По словам дипломата, данный шанс исчез по воле украинской верхушки и ее западных кураторов.

«Зеленский, ведомый западниками, от него прилюдно отказался», - написала Захарова в Telegram-канале.

Так Захарова отреагировала на слова главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что нельзя допустить заключения нового Минского соглашения, а вместо этого Киев должен «победить» Россию.