В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 51.16EUR 53.86
Войти в почту
10 часов назад

Трасс назвала условие начала переговоров с Россией

Алиса Селезнёва

Переговоры с Россией могут вестись только после ее поражения на Украине. Об этом заявила на форуме НАТО министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет РИА Новости.

Трасс назвала условие начала переговоров с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Прежде всего совершенно необходимо одержать победу над Россией на Украине (…) Это единственный способ достижения долгосрочного мира в Европе. Некоторые могут сказать, что существует возможность переговоров сейчас (…), но я думаю, это создаст ложный мир», - заявила она.

Глава МИД Великобритании призвала Европу «усвоить уроки прошлого», напомнив о нереализованных минских соглашениях по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Мой очень твердый посыл заключается в том, что мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры», - констатировала она.

В настоящее время российско-украинские мирные переговоры приостановлены. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля». А глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что украинские власти вернутся к переговорам с Москвой в августе, после того, как проведут контрнаступление на нескольких ключевых участках.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что Украина вышла из переговорного процесса после того, как на нее ««цыкнули» американцы, англичане, потому что именно англосаксы сейчас верховодят в Киеве».

В мире,Давид Арахамия,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,НАТО,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители