Трасс назвала условие начала переговоров с Россией

Переговоры с Россией могут вестись только после ее поражения на Украине. Об этом заявила на форуме НАТО министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, пишет РИА Новости.

«Прежде всего совершенно необходимо одержать победу над Россией на Украине (…) Это единственный способ достижения долгосрочного мира в Европе. Некоторые могут сказать, что существует возможность переговоров сейчас (…), но я думаю, это создаст ложный мир», - заявила она.

Глава МИД Великобритании призвала Европу «усвоить уроки прошлого», напомнив о нереализованных минских соглашениях по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Мой очень твердый посыл заключается в том, что мы должны сначала победить Россию, а потом вести переговоры», - констатировала она.

В настоящее время российско-украинские мирные переговоры приостановлены. Президент Украины Владимир Зеленский назвал условием их возобновления возвращение Россией «всех территорий, утраченных с начала военной спецоперации 24 февраля». А глава украинской делегации Давид Арахамия заявил, что украинские власти вернутся к переговорам с Москвой в августе, после того, как проведут контрнаступление на нескольких ключевых участках.