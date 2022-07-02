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47 минут назад

Песков отреагировал на заявления Запада о «победе над РФ на поле боя»

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что страны Запада «тяготеют к апокалипсису», поэтому следует говорить о чем-либо более конструктивном. Об этом сообщается в Telegram-канале репортера.

Песков отреагировал на заявления Запада о «победе над РФ на поле боя»
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что корреспондент спросил Дмитрия Пескова о том, какая будет официальная позиция Кремля по вопросу громких высказываний западных лидеров. В частности, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо рассказал журналистам, что конфликт на Украине якобы может быть разрешен только военным путем, за счет победы «на поле боя».

Представитель Кремля подчеркнул, что в Москве надеются на то, что «какая-то политическая воля и какой-то политический разум хоть частично остался еще у коллективного Запада». Он уточнил при этом, что в России «этот разум полностью сохранен».

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Дмитрий Песков сообщил ранее, что деятельность сотрудников американских дипломатических ведомств в различных государствах мира можно сопоставлять с рэкетом. Он рассказал, что дипломаты США грозят компаниям, проявляющим интерес к российской экономике, едва ли не «смертным судом».

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