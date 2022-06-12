Песков сравнил американских послов с рэкетирами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), что действия американских дипломатов в различных странах можно сопоставлять с рэкетом. Он подчеркнул, что послы США едва ли не «смертным судом» угрожают компаниям, проявляющим интерес к экономике России.

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«Во всех странах работают американские послы, которые, как такие, знаете, заядлые рэкетиры, которых мы хорошо помним по нашей истории начала 1990-х годов, вот американские послы, как эти заядлые рэкетиры, ходят по этим компаниям и угрожают им смертным судом, если кто-то будет проявлять интерес к российской экономике», - подчеркнул Дмитрий Песков.

Он отметил при этом, что ситуация не является критической, «все восполнимо и восстановимо», при том, что компаниям «выкручивают руки, причем делают это далеко не элегантно».

Представитель Кремля уточнил, что в этом году на ПМЭФ прибудет несколько меньше представителей западных государств, чем ранее. Но, по его словам, это не означает, что у РФ будет «переориентация на Восток».