В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 53.77EUR 56.36
Войти в почту
1 час назад

Кадыров сделал заявление о полном окружении Лисичанска

Илья Родин

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что город Лисичанск в Луганской народной республике «полностью окружён союзными войсками».

"Лисичанск наш!": Кадыров объявил об окружении города в ЛНР
Фото: ТАССТАСС

Рамзан Кадыров отметил, что «капкан захлопнулся». По его словам, «все въезды и выезды из города перекрыты», ВСУ не смогут его покинуть. Политик уточнил, что бойцы российских подразделений выполняют задачи «молниеносно», потому что «так уж устроен порядок в рядах» военнослужащих.

В последующих постах Кадыров рассказал об успешном наступлении на Лисичанск. Он сообщил в частности, что солдаты находятся уже «в центре города».

«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!Ахмат-Сила! Справедливость торжествует!», - написал глава республики.

По его словам, подразделения спецполка «Ахмат» проводят разминирование населенного пункта и зачистку его от солдат ВСУ. Кадыров подчеркнул, что «бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что даёт отличные результаты».

В Госдуме назвали неочевидную причину вывода армии с острова Змеиный

Ранее Кадыров сообщил о том, что союзные войска ведут масштабное наступление на позиции ВСУ. Бойцы уничтожают танки, БТР, укрепленные позиции противника, изымают большое количество вооружений и военной техники.

Политика,Рамзан Кадыров,Госдума,
32
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители