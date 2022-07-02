"Лисичанск наш!": Кадыров объявил об окружении города в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале, что город Лисичанск в Луганской народной республике «полностью окружён союзными войсками».

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Рамзан Кадыров отметил, что «капкан захлопнулся». По его словам, «все въезды и выезды из города перекрыты», ВСУ не смогут его покинуть. Политик уточнил, что бойцы российских подразделений выполняют задачи «молниеносно», потому что «так уж устроен порядок в рядах» военнослужащих.

В последующих постах Кадыров рассказал об успешном наступлении на Лисичанск. Он сообщил в частности, что солдаты находятся уже «в центре города».

«Лисичанск наш! Союзные подразделения уже в центре города!Ахмат-Сила! Справедливость торжествует!», - написал глава республики.

По его словам, подразделения спецполка «Ахмат» проводят разминирование населенного пункта и зачистку его от солдат ВСУ. Кадыров подчеркнул, что «бойцы применяют новые техники штурма городских кварталов, что даёт отличные результаты».