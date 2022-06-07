В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
49 минут назад

Кадыров заявил о «массированном наступлении» в ЛНР

Елена Прошина

Чеченские военнослужащие совместно с российскими воинскими подразделениями и бойцами Луганской народной республики ведут массированное наступление на позиции ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров заявил о начале крупного наступления в ЛНР
Фото: ТАССТАСС

Он отметил, что военные уничтожают принадлежащую противнику технику и оборонительные позиции, а также изымают оставленное вооружение.

Зеленский рассказал, почему Украина не может перейти в наступление

«Как показывает практика, каким бы современным оружием ни экипировались националисты и бандеровцы, в случае наступления наших бойцов они тут же бросают все, что мешает им убежать от неотвратимого наказания. Но кара настигает каждого. Далеко не уйдете!» — добавил Кадыров.

В качестве доказательства своих слов глава Чечни прикрепил к посту видеоролик с кадрами с места боевых действий.

Политика,Рамзан Кадыров,
21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители