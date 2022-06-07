Кадыров заявил о начале крупного наступления в ЛНР

Чеченские военнослужащие совместно с российскими воинскими подразделениями и бойцами Луганской народной республики ведут массированное наступление на позиции ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он отметил, что военные уничтожают принадлежащую противнику технику и оборонительные позиции, а также изымают оставленное вооружение.
«Как показывает практика, каким бы современным оружием ни экипировались националисты и бандеровцы, в случае наступления наших бойцов они тут же бросают все, что мешает им убежать от неотвратимого наказания. Но кара настигает каждого. Далеко не уйдете!» — добавил Кадыров.
В качестве доказательства своих слов глава Чечни прикрепил к посту видеоролик с кадрами с места боевых действий.