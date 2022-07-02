Рогозин сравнил "Сармат" с американскими ракетами

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что стратегические вооружения США существенно «отстают» по многим важным параметрам от российских МБР «Сармат». Об этом пишет РИА «Новости».

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что в настоящее время самым большим арсеналом ядерного оружия среди стран НАТО обладают США. Но, по его мнению, характеристики российских ракет, в особенности «Сарматов», значительно выше, чем у американских. Он напомнил при этом, что высокое качество новых МБР было подтверждено на летно-конструкторских испытаниях.

Рогозин отметил, что у альянса значительно больше солдат в обычных вооруженных силах. Поэтому сравнивать российские войска и вооруженные силы блока «невозможно».

По мнению политика, именно для того, чтобы экспертам не приходилось анализировать возможности «классических» войск, у Москвы «должны быть стратегические ядерные силы», способные в критической ситуации выступить в качестве «великого уравнителя».