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34 минуты назад

Командующий РВСН заявил о невозможности сбить "Сармат"

Елена Прошина

Командующий РВСН Сергей Каракаев заявил в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», что российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» в настоящее время нет возможности перехватить. Об этом пишет ТАСС.

Командующий РВСН заявил о невозможности сбить "Сармат"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для ракетного комплекса «Сармат» противоракетная оборона не существует. Ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия», - подчеркнул Сергей Каракаев.

Он пояснил, что одной из причин неуязвимости российской ракеты «является сокращение активного участка траектории».

Названа необычная траектория для полета ракеты «Сармат»

Командующий РВСН подчеркнул также, что энерговооруженность дает «Сармату» значительные возможности по преодолению противоракетной обороны противника, в частности, он может лететь не только через Северный полюс, но и «через Южный».

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил ранее, что испытания «Сармата» продолжатся до конца 2022 года. В планах все же «поставить первые серийные ракеты на боевое дежурство в конце осени».

Армия,Сергей Каракаев,Дмитрий Рогозин,РВСН,Роскосмос,
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