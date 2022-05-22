Командующий РВСН заявил о невозможности сбить "Сармат"

Командующий РВСН Сергей Каракаев заявил в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», что российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» в настоящее время нет возможности перехватить. Об этом пишет ТАСС.

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«Для ракетного комплекса «Сармат» противоракетная оборона не существует. Ее, наверное, не будет еще существовать в ближайшие десятилетия», - подчеркнул Сергей Каракаев.

Он пояснил, что одной из причин неуязвимости российской ракеты «является сокращение активного участка траектории».

Командующий РВСН подчеркнул также, что энерговооруженность дает «Сармату» значительные возможности по преодолению противоракетной обороны противника, в частности, он может лететь не только через Северный полюс, но и «через Южный».