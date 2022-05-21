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39 минут назад

Рогозин сообщил, когда "Сармат" поставят на боевое дежурство

Илья Родин

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что испытания современной межконтинентальной ракеты «Сармат» будут продолжаться в течении всего 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости».

Рогозин сообщил, когда "Сармат" поставят на боевое дежурство
Фото: ТАССТАСС

«Испытания будут идти в течение всего этого года, хотя мы уже планируем на боевое дежурство поставить первые серийные ракеты в конце осени этого года», - уточнил Дмитрий Рогозин.

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Отмечается, что первый пуск российской ракеты «Сармат» из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля этого года. Он оказался успешным, «учебные боевые блоки прибыли в заданный район».

Рогозин сообщил ранее, что, по его мнению, страны НАТО будут уничтожены Россией в ядерной войне за 30 минут. Он подчеркнул при этом, что необходимо приложить все меры к ее предотвращению.

Армия,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,НАТО,
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