Рогозин сообщил, когда "Сармат" поставят на боевое дежурство

Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил в эфире телеканала «Россия-24», что испытания современной межконтинентальной ракеты «Сармат» будут продолжаться в течении всего 2022 года. Об этом пишет РИА «Новости».

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«Испытания будут идти в течение всего этого года, хотя мы уже планируем на боевое дежурство поставить первые серийные ракеты в конце осени этого года», - уточнил Дмитрий Рогозин.

Отмечается, что первый пуск российской ракеты «Сармат» из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля этого года. Он оказался успешным, «учебные боевые блоки прибыли в заданный район».