"Пусть попробуют": Медведев предостерег Молдавию от поддержки санкций

«[Власти Молдавии] готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только «дорогих» энергетических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, ещё не попав в ЕС», - подчеркнул Дмитрий Медведев.