"Пусть попробуют": Медведев предостерег Молдавию от поддержки санкций

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что в случае присоединения к санкциям против Москвы Молдавия, ставшая на днях кандидатом в члены Европейского союза, не получит от РФ никаких ресурсов.
«[Власти Молдавии] готовы присоединиться к европейским санкциям против нашей страны. Ну что ж. Пусть попробуют. Тогда они могут быть уверены на 100% в том, что не получат от нас не только «дорогих» энергетических и других ресурсов, а вообще никаких. Пусть насладятся санкциями, ещё не попав в ЕС», - подчеркнул Дмитрий Медведев.
Политик уточнил, что Кишиневу удастся попасть в Евросоюз в ближайшее время только в том случае, если Молдавия войдет в Румынию, станет частью Romania Mare (Великой Румынии). В противном случае путь «растянется на десятилетия».
Медведев напомнил, что Бухарест давно прилагает значительные усилия для расширения страны. В последнее время румынские политики особенно активизировались, они «открыто наращивают разноформатные усилия по «легальному» поглощению Молдавии».
Замглавы Совбеза подчеркнул при этом, что «со стороны Бухареста речь идёт даже не об объединении «братских народов» в какое-то государственно-подобное образование. Румынские власти высокомерно воспринимают междуречье Днестра и Прута как свою «временно отколовшуюся» провинцию».
Ранее сообщалось, что саммит ЕС согласовал статус кандидатов на вступление в организацию для Украины и Молдавии. Грузия статус не получила, так как должна выполнить ряд соответствующих условий.