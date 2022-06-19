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37 минут назад

Медведев назвал реальный срок вступления Украины в ЕС

Илья Родин

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал о шансах Украины на вступление в Европейский союз. По его мнению, принятие страны в организацию возможно не ранее «середины столетия».

Дмитрий Медведев рассказал, что история с принятием Украины в ЕС очень напоминает ему построение коммунизма в СССР. Европейские функционеру не назвали конкретную дату вхождения в ЕС, но выставили большое количество «непроверяемых абстрактных условий».

«Их объективная верификация невозможна. Проверять их будут десятилетиями. Причём новые поколения руководителей ЕС. Стало быть, реальный срок – середина столетия. Не раньше», - уточнил политик.

По его словам, ситуация осложняется еще и тем, что организация, точно так же, как и СССР в свое время, к 2050-м годам может «исчезнуть».

Киеву заранее озвучили условия отзыва статуса кандидата в ЕС

«Страшно подумать, какой будет скандал, ведь какие жертвы принесены на алтарь вступления в ЕС и какой обман ожиданий несчастных украинцев», - предположил Медведев.

Ранее сообщалось, что чиновники Еврокомиссии во время консультаций рассказали киевским властям, какие условия Украина должна будет выполнить, чтобы сохранить статус кандидата в ЕС, в том случае, если его предоставят.

В частности, Киеву следует провести реформу судебной системы, принять различные законы о противодействии коррупции, внести изменения в законодательство о национальных меньшинствах.

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,Еврокомиссия,Совет безопасности РФ,ЕС,
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