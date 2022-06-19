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59 минут назад

Киеву озвучили условия отзыва статуса кандидата в ЕС

Илья Родин

Представители Еврокомиссии во время консультаций заранее сообщили Киеву, какие условия необходимо выполнить, чтобы не лишиться статуса кандидата на вступление в ЕС. Разумеется, если он будет предоставлен. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Украине необходимо провести судебную реформу, принять законы, направленные на противодействие отмыванию денег, олигархии, коррупции. Кроме того, Киев обязан изменить законодательство о национальных меньшинствах.

Также украинским властям следует согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

«Процесс присоединения по-прежнему основывается на установленных критериях и условиях. Это позволяет любой стране, участвующей в процессе, прогрессировать, основываясь на собственных достижениях. В то же время это означает, что статус кандидата в ЕС может быть отменен, если основные условия не будут выполняться», - подчеркнули в ЕК.

Агентство напомнило, что рассмотрение заявки Хорватии на вступление в ЕС заняло десять лет. Но все же ее в 2013 году приняли в организацию. Турция обладает статусом кандидата с 1999 года, Албания с 2014 года.

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