Медведев отреагировал на слова «главного переговорщика от Украины»

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на слова главы украинской делегации Давида Арахамии о том, что Киев возобновит переговоры с Москвой в августе. Политик подчеркнул, что это возможно, но только в том случае, если «будет о чем и с кем говорить».