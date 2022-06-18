Медведев отреагировал на слова «главного переговорщика от Украины»

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на слова главы украинской делегации Давида Арахамии о том, что Киев возобновит переговоры с Москвой в августе. Политик подчеркнул, что это возможно, но только в том случае, если «будет о чем и с кем говорить».
«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить», - уточнил Дмитрий Медведев.
Давид Арахамия ранее сообщил, что украинские власти вернутся к переговорам с Москвой в августе, после того, как проведут контрнаступление на нескольких ключевых участках.
Он отметил, что в Киеве не допускают каких-либо территориальных потерь, но готовы «рассмотреть политическое соглашение», в рамках которого Украина согласится не поднимать вопрос Крыма на протяжении нескольких лет.