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10 минут назад

Медведев отреагировал на слова «главного переговорщика от Украины»

Зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на слова главы украинской делегации Давида Арахамии о том, что Киев возобновит переговоры с Москвой в августе. Политик подчеркнул, что это возможно, но только в том случае, если «будет о чем и с кем говорить».

«Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить», - уточнил Дмитрий Медведев.

Давид Арахамия ранее сообщил, что украинские власти вернутся к переговорам с Москвой в августе, после того, как проведут контрнаступление на нескольких ключевых участках.

Медведев высказался о перспективах существования Украины

Он отметил, что в Киеве не допускают каких-либо территориальных потерь, но готовы «рассмотреть политическое соглашение», в рамках которого Украина согласится не поднимать вопрос Крыма на протяжении нескольких лет.

Политика,Видео,Давид Арахамия,Дмитрий Медведев,
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