Глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия в интервью радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что Киев вернется к переговорам с Москвой в конце августа, после того, как проведет контрнаступление на некоторых участках. Об этом пишет ТАСС.
На вопрос журналистов о том, когда Киев вернется за стол переговоров с Россией, Давид Арахамия ответил, что это произойдет «к концу августа».
«Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», - уточнил он.
Дипломат отметил, что Украина не допускает «потерю территории, это юридически невозможно». Вместе с тем, добавил он, украинские власти готовы «рассмотреть политическое соглашение, подобное тому, которое мы предлагали к рассмотрению в Стамбуле».
В этом соглашении, подчеркнул Арахамия, может быть оговорено, что украинская сторона не будет поднимать на международных конференциях вопрос Крыма на протяжении определенного количества лет. По его мнению, «это было бы уже компромиссом».