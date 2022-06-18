Глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия в интервью радиостанции «Голос Америки» (признана в РФ СМИ-иноагентом) заявил, что Киев вернется к переговорам с Москвой в конце августа, после того, как проведет контрнаступление на некоторых участках. Об этом пишет ТАСС.

На вопрос журналистов о том, когда Киев вернется за стол переговоров с Россией, Давид Арахамия ответил, что это произойдет «к концу августа».

«Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», - уточнил он.

Дипломат отметил, что Украина не допускает «потерю территории, это юридически невозможно». Вместе с тем, добавил он, украинские власти готовы «рассмотреть политическое соглашение, подобное тому, которое мы предлагали к рассмотрению в Стамбуле».