Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что просьба депутата Европарламента и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о передаче Киеву ядерного оружия прежде всего может поставить под удар польский народ.

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«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия», - подчеркнула Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Сикорский своими призывами к передаче Украине ядерного оружия прежде всего подставляет под удар народ Польши, втягивает его «в ядерный передел мира».