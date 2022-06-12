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6 минут назад

МИД РФ: идея передачи Киеву ядерного оружия ставит под удар народ Польши

Илья Родин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что просьба депутата Европарламента и бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о передаче Киеву ядерного оружия прежде всего может поставить под удар польский народ.

Захарова прокомментировала опасную инициативу Польши
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Польские политики, которые контролируются американским приводным ремнем, проявляют экстремистскую идеологию, распространяют ненависть, разжигают конфликты, а теперь еще и угрожают планете нарушением режима нераспространения ядерного оружия», - подчеркнула Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Сикорский своими призывами к передаче Украине ядерного оружия прежде всего подставляет под удар народ Польши, втягивает его «в ядерный передел мира».

В ЕС задумали «подарить» Украине ядерные боеголовки

Ранее сообщалось, что Варшава поставит Киеву вооружения и военную технику на сумму в $630 млн. Этот контракт станет самым крупным за последние 30 лет.

Политика,Радослав Сикорский,Мария Захарова,МИД России,Европарламент,ЕС,
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