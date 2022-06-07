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1 час назад

Моравецкий объявил о новых поставках оружия на Украину

Елена Прошина

Власти Польши поставят на Украину вооружения на сумму в размере 630 миллионов рублей, контракт станет крупнейшим за последние 30 лет. Об этом заявили польский премьер-министр и министр по контролю за госактивами Матеуш Моравецкий и Яцек Сасин. Их слова приводит ТАСС.

Моравецкий объявил о новых поставках оружия на Украину
Фото: ReutersReuters

«Почти три миллиарда. Более чем 2 000 700 000 злотых (около 628 миллионов долларов). Такого контракта в польской оборонной промышленности не было в последние 30 лет», — сказал Сасин.

Его слова подтвердил Моравецкий. Он также отметил, что речь идет о продаже вооружений Украине. По словам премьер-министра, экспортировать будут «испытанное, хорошо протестированное и проверенное оружие, которое уже сейчас станет очень важным на поле битвы». При этом Моравецкий не уточнил, о каких именно образцах вооружения он говорит.

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Он добавил, что часть финансирования сделки покроет ЕС, а еще долю - сама Украина. Польша же получит данные деньги «для того, чтобы обогащать производственный потенциал страны», подчеркнул Моравецкий.

В мире,Матеуш Моравецкий,ЕС,
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